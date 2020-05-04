شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يفقد الزخم الإيجابي – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما تماسك مستوى المقاومة المهم 8.82، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -9.10% بما يعادل -0.79 نقطة، امام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم المهمة عند 7.48، طيلة ثبات المقاومة 8.82.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.48 ومستوى المقاومة 8.82.
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