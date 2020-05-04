شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سبكيم العالمية (2310) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر كبيرة في آخر جلساته بلغت نسبتها -9.88% بما يعادل -1.52 نقطة، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.82، ليستهدف مستوى الدعم 13.08.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.08 ومستوى المقاومة 14.82.
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