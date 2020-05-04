شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بترورابغ (2380) في آخر جلساته، ليتخطى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر قوية في آخر جلساته بنسبة بلغت -9.93% بما يعادل -1.36 نقطة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 12.80، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.22.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.22 ومستوى المقاومة 13.12.
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