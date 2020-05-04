شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت نجران (3002) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -9.93% بما يعادل -1.10 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل السهم متأثراً بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة في وقت سابق على المدى ا لقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
أمام السهم فرصة جيدة للتعافي ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 10.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.02.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.16 ومستوى المقاومة 10.50.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت نجران ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 04-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.