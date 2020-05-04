شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران ينزلق انخفاضاً – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم أسمنت نجران (3002) في آخر جلساته، ليسجل خسائر بنسبة بلغت -9.93% بما يعادل -1.10 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، ولكن يظل السهم متأثراً بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة في وقت سابق على المدى ا لقصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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أمام السهم فرصة جيدة للتعافي ولكن عليه أولاً عودة استقراره أعلى مستوى المقاومة 10.14، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11.02.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.16 ومستوى المقاومة 10.50.