شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل ينهي آمال الارتفاع – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -9.98% بما يعادل -1.18 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي من جديد.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.10، ليستهدف مستوى الدعم 10.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.04 ومستوى المقاومة 11.50.