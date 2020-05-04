البحري يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 04-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم البحري (4030) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بالغة في آخر جلساته بنسبة بلغت -8.33% بما يعادل -3.00 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعرض نفسه من جديد لضغطه السلبي.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدني مستوى 33.25، ليستهدف مستوى الدعم 30.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.35 ومستوى المقاومة 34.80.
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