شكرا لقرائتكم خبر عن البحري يتلون باللون الأحمر – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم البحري (4030) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بالغة في آخر جلساته بنسبة بلغت -8.33% بما يعادل -3.00 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعرض نفسه من جديد لضغطه السلبي.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أدني مستوى 33.25، ليستهدف مستوى الدعم 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.35 ومستوى المقاومة 34.80.