سليمان الحبيب ينخفض بعد اقترابه من أعلى مستوياته على الاطلاق – تحليل صباحي – 04-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سليمان الحبيب (4013) في آخر جلساته، بعد اقتراب السهم من أعلى مستوياته على الاطلاق عند 61.40 ريال، والذي سجله يوم 27 أبريل، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -7.68% بما يعادل -4.70 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 56.50 ريال، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع ملاحظة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبدء ظهور تقاطع إيجابي بها. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 56.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 59.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 55.00 ومستوى المقاومة 59.00.

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