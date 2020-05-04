شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية ينهي على آمال التعافي – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أسمنت الشمالية (3004) انخفاضاً في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بالغة وصلت إلى الحد الأقصى بنسبة بلغت -10.00% بما يعادل -1.01 نقطة، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعرضه من جديد لضغطه السلبي، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 9.00، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 7.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.39 ومستوى المقاومة 9.60.