شكرا لقرائتكم خبر عن الانابيب السعودية يضع نفسه من جديد أمام السيناريو السلبي – تحليل صباحي – 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الأنابيب السعودية (1320) في آخر جلساته، متخطياً لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه لضغطه السلبي من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -9.94% بما يعادل -1.62 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات بمحاذاة خط ميل رئيسي على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.66، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 13.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.20 ومستوى المقاومة 15.55.