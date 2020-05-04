شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحصل على إغلاق سلبي – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات يوم الجمعة الماضي دون مستوى 0.9626، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة التصحيحية الهابطة، بانتظار التوجه نحو 0.9541 كهدف رئيسي تالي.

إيجابية مؤشر ستوكاستيك تفسّر أسباب الارتفاع الذي شهده السعر الآن، وبشكل عام، يحتاج السعر لثبات الإغلاق اليومي دون 0.9626 ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لزيارة مستوى 0.9730 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9550 والمقاومة 0.9700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط