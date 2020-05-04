شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يهاجم الدعم – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 0.6407، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض ليكسر هذا المستوى ويحاول الثبات دونه، مما يشير إلى أن توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، لكننا بحاجة لتأكيد كسر المستوى المذكور لمواصلة الانخفاض خلال الفترة القادمة.

لذلك، سنلتزم الحياد الآن إلى أن يؤكد السعر الإغلاق اليومي بالنسبة لمستوى 0.6407، حيث إن الثبات دونه سيدفع السعر إلى مناطق 0.6235 مبدئياً، بينما التداول فوقه من جديد سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستوى 0.6685 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6300 والمقاومة 0.6460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي