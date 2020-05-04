شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يواجه ضغط سلبي – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت اليوم بميل هابط ملحوظ ليهاجم ليكسر مستوى 26.00 ويحاول الثبات دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف المسار الرئيسي الهابط، ويحتاج السعر لتأكيد كسر المستوى المذكور بالثبات بإغلاق يومي دونه للاندفاع نحو مستويات سلبية تبدأ عند 23.66.
بالمقابل، الارتقاء فوق 26.00 والتماسك فوقه سيقود السعر للارتفاع وتحقيق أهداف إيجابية تصل إلى 27.90 مبدئياً.
من هنا، فإننا نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 26.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.66 والمقاومة 28.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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