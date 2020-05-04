شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بسلبية – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات الأسبوع بسلبية ملحوظة ليهاجم مستوى 19.05 ويتجه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 17.90، والذي يمثل خط الرقبة المخترق لنموذج القاع المزدوج، ويتأثر بالإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر.

وبالتالي، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر تخطي أحد المستويات المذكورة أعلاه وتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم 17.90 سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مستويات 16.65 ثم 14.25 كأهداف سلبية تالية، بينما اختراق 19.05 سيعيد تفعيل السيناريو الإيجابي الذي يتواجد هدفه التالي عند 22.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.65 والمقاومة 20.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير