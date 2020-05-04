شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحافظ على ثباتها السلبي – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة دون مستوى 15.08، وبالتالي، فإن السيناريو السلبي سيبقى قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 14.17.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 15.08 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي ويقود السعر للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.60 والمقاومة 15.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط