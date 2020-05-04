الذهب يستعيد عافيته – تحليل - 04-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الذهب تداولات الأسبوع الماضي بإيجابية قوية ليستقر حول حاجز 1700.00، معززاً فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد بعد الضغط السلبي الذي شهده في الجلسات الماضية، في طريقه لتحقيق مكاسب تصل إلى 1747.43 مبدئياً.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتسهيل مهمة تحقيق الهدف المذكور، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1678.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1680.00 والمقاومة 1730.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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