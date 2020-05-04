شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم الجمعة الماضي ليخترق مستوى 1.4015 ويستقر فوقه، ويبدأ اليوم بميل صاعد ليبدأ محاولات تخطي حاجز 1.4100، مما يؤكد إبطال نموذج الرأس والكتفين المكتمل مسبقاً ليتجه نحو تحقيق مكاسب تصل إلى 1.4265 على المدى القريب.
لذلك، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.4015 والثبات دونه من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4015 والمقاومة 1.4200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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