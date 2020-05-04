شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين ينتظر الكسر – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار مقابل الين هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 107.68، ليتحرك تدريجياً نحو مستوى الدعم 106.44، بانتظار كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 105.20.
وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم نشهد اختراقاً واضحاً لمستويات 107.68 ثم 108.05 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.00 والمقاومة 107.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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