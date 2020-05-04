شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 04-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ضغط سلبي في الجلسات الماضية لينهي يوم الجمعة الماضي دون 1.2515، مما يجعلنا نقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1.2435 أو اختراق مستوى 1.2515 الذي يتحوّل إلى مقاومة مهمة الآن.

نشير إلى أن كسر الدعم المذكور سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي سيدفع التداولات إلى مناطق 1.2304 مبدئياً، بينما اختراق المقاومة سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الي يستهدف مناطق 1.2777 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2380 والمقاومة 1.2580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير