اليورو يختبر أرضية الدعم – تحليل - 04-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات الأسبوع عند أرضية الدعم التي شكّلها فوق مستوى 1.0966 بعد اختراقه مسبقاً، ويجري محاولات لكسره الآن، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 1.1067 كهدف رئيسي تالي.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، مع الانتباه إلى أن كسره سيدفع السعر لاختبار مستويات دعم محورية تبدأ عند 1.0885 وقد تمتد إلى 1.0840 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0885 والمقاومة 1.1067
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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