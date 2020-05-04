«وول ستريت» تدقق في بيانات البطالة والتطورات الصحية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

على الرغم من أهميته وكم الفاقد في الوظائف الذي يكشف عنه، لا يتصدر تقرير الوظائف لشهر إبريل /‏نيسان قائمة اهتمام المستثمرين في «وول ستريت» هذا الأسبوع؛ بل إن العيون كلها مسلطة على التطورات الصحية ومدى فتح الاقتصاد الذي يبشر به المسؤولون.

ويتوقع المحللون أن يكشف تقرير الوظائف الذي يصدر يوم الجمعة عن فقدان 22 مليون وظيفة خلال شهر إبريل، ما يرفع معدل البطالة من 4.4% إلى 16.1%، وهو أعلى معدل مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 1933، ومع ذلك استوعب السوق تأثيره على حركة الأسهم؛ من خلال طلبات إعانات البطالة الأسبوعية التي كشفت عن ذلك الرقم على مراحل.

وقال ستفين ستينلي المحلل الاستراتيجي لدى شركة «أمهيرست»: «أعتقد أن الناس تتابع معدلات البطالة عن كثب، كما أظن أن تلك المعدلات سوف تستمر في الارتفاع خلال فصل الصيف».

ولا يزال التطور على صعيد مواجهة «كوفيد-19» يتحكم بمسار الأسهم لحظة بلحظة، وسط تزايد الآمال باعتماد لقاح جديد يفتح باباً للتفاؤل بعودة الأنشطة الاقتصادية ولو بشكل تدريجي إلى طبيعتها. وفي هذا المجال يتصدر لقاح ريمديسيفير الذي تطوره شركة جيلعاد وحصلت على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على تجريبه على البشر، قائمة الإنجازات الباعثة على التفاؤل.



تراجع التقنية



وقد نشطت الأسهم خلال الأسبوع الماضي بزخم هذه الأخبار قبل أن تنتكس بنهاية الأسبوع تحت وطأة تراجع أسهم التقنية تقودها «أمازون» و«أبل» اللتان حذرتا بمناسبة إعلان نتائج الفصل الأول من تراجع عائدات كل منهما خلال الربع الثاني. وانتهى أسبوع «وول ستريت» على اللون الأحمر يوم الجمعة بانتظار تطورات جديدة.

ويستمر موسم الأرباح مع إعلان عشرات wالشركات عن نتائج الربع الأول؛ حيث يتم الكشف تباعاً عن مدى تأثير تفشي الوباء على عملياتها. ويبدو أن الأرباح انخفضت حتى الآن بنسبة 12.7٪ طبقاً لبيانات «ريفينيتيف»، وسط توقع بارتفاع النسبة في الفصل الثاني.

ويتابع خبراء الاقتصاد واستراتيجيو السوق التقدم على صعيد مواجهة الفيروس حسب كل ولاية، متابعين معدلات الاستشفاء، والحالات الجديدة للحصول على أدلة حول مدى السرعة التي قد يتمكن الاقتصاد فيها من إعادة التشغيل. ومن المتوقع أن يسقط الاقتصاد في فخ ركود عميق في الربع الثاني، مع انكماش بنسبة 35% أو أكثر، بعد انخفاض بنسبة 4.8٪ في الربع الأول.

وتنتعش الآمال بعودة قسم من العمال إلى سجل جداول الرواتب في شركاتهم؛ نتيجة لبرنامج حماية الأجور الذي يركز على الشركات الصغيرة، والذي يشجع الشركات على إبقاء العمال في وظائفهم، وإعادة أولئك الذين تم تسريحهم؛ لكن أثر ذلك قد لا يظهر حتى تقرير وظائف شهر مايو/‏أيار أو يونيو/‏حزيران.

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إعانات البطالة



ومن المتوقع أن تنضم مجموعة جديدة إلى المطالبين بإعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 2 مايو/‏أيار، إلى 30 مليوناً تقدموا في الأسابيع الستة السابقة. ويجد خبراء الاقتصاد صعوبة في تقدير معدلات البطالة في ظل هذه الأرقام غير المسبوقة خاصة وأن نسبة من العمال هم من العاملين المياومين.

ويستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطوير أدوات الدعم التي يواجه بها تبعات الوباء؛ حيث أعلن عن طرح سندات جديدة من فئة عشرين عاماً قد تتجاوز قيمتها 21 مليار دولار هذا الأسبوع. وتوقع ستينلي أن يرتفع حجم أوراق دين الخزانة وسنداتها المخصصة لدعم عمليات التمويل من 240 مليار دولار في الربع الأول إلى 330 مليار دولار، ما يرفع إجمالي التزاماتها إلى 1.9 تريليون دولار خلال الفصل الثاني.