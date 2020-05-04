المعدن الأصفر يواجه مقاومة عند 1750 دولاراً للأونصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم تسجيل طلب قياسي على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بسبائك الذهب، لا يزال المعدن الأصفر يواجه مقاومة قبل مستوى 1750 دولاراً للأونصة. وقد أدى تراجع زخم الأسعار إلى قيام صناديق التحوط بخفض الرهانات الصاعدة المتعلقة بالذهب. وشهد الأسبوع المنتهي بتاريخ 21 إبريل تراجع صافي حيازات المُضاربين من مراكز التداول قصيرة الأجل في سوق الذهب إلى أدنى مستوى منذ عشرة شهور، في أعقاب تسجيل انخفاض بنسبة 37% منذ فبراير الماضي. من جهة ثانية، أدى الأداء الضعيف للفضة، بحكم ارتباطه بالقطاعات الصناعية، إلى انسحاب المستثمرين المضاربين. وفي الأسبوع الأخير من إعداد التقارير حتى يوم 21 إبريل/‏ نيسان، تم تخفيض صافي حيازات مراكز التداول طويلة الأجل في سوق الفضة بواقع 13,500 لوت فقط، بما يُعادل انخفاضاً بنسبة 80% . في سياقٍ متصل، يرجح «ساكسو بنك» أن تتأثر نسبة تداول الفضة إلى الذهب بمخاطر الصعود على المدى القصير، علماً أن نسبة التداول هذه لا تزال مُستقرة عند أعلى مستوى لها منذ عدة عقود فوق 110 أونصات من الفضة مقابل أونصة واحدة من الذهب. ويأتي ذلك على خلفية النمو الضعيف للاقتصاد العالمي، والذي أدى لتراجع الطلب على التطبيقات والأنشطة الصناعية. وإلى جانب صافي الحيازات الصغيرة من مراكز التداول طويلة الأمد المُشار إليها سابقاً، قد يسهم ارتفاع الذهب مجدداً في تأمين بعض الدعم من جانب المستثمرين الذين يركزون على السعر الرخيص نسبياً للفضة ومكانته كبديل استثماري عن الذهب.



5 عوامل تدعم ارتفاع الذهب:



* التحوط ضد سيولة البنوك المركزية

* التحكم في مُنحنى العائد لكبح الإيرادات الحقيقية

* وفرة الادخار النقدي العالمي بالتوازي مع تخفيض الفائدة

* طلب الاستثمار في الأسواق النامية يعوض طلب «الناشئة»

* تزايد المخاطر الجيوسياسية مع بدء لعبة تبادل الاتهامات

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4 جوانب تؤثّر سلباً في الأسعار:



* تخفيف الإغلاق واحتمال تطوير لقاح كوفيد-19

* تراجع الطلب على المجوهرات في الصين والهند

* الآمال بتسجيل تعافٍ اقتصادي وفق نموذج V

* مخاطر لجوء البنوك إلى بيع الذهب لسد عجز الميزانيات