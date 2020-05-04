الشكاوى التجارية في دبي تتراجع 57% بالربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي تلقيه 144 شكوى تجارية، خلال الربع الأول من عام 2020، بانخفاض كبير بنسبة 57 % في عدد الشكاوى، مقارنة بالربع الأول من عام 2019. ومن جانب آخر، تلقى القسم 159 استفسار أعمال، لتبلغ بذلك إجمالي المعاملات التي تم التعامل معها 303 معاملات، خلال الفترة المذكورة.

استحوذت شكاوى قطاع الخدمات على حصة الأسد من الشكاوى، والتي بلغت 37 % من إجمالي الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الديكور ب 17 %، ومن ثم شكاوى قطاع مواد البناء ب 13 %، فالمواد الغذائية ب 9 %، ثم الإلكترونيات ب 6 %، فيما كانت بقية الشكاوى لقطاعات متنوعة. من جانب آخر، ارتبطت أبرز أنواع الشكاوى بعدم الالتزام بشروط الاتفاق والعقد، والتي شكلت 73 % من إجمالي الشكاوى، تليها شكاوى الغش التجاري متساوية مع شكاوى عدم الالتزام بالنشاط التجاري ب 8 %، وتوزعت بقية الشكاوى على أسباب متنوعة.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي: يعكس انخفاض نسبة الشكاوى، تحسن بيئة المعاملات التجارية في الإمارة.