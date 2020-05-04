165 شركة طيران.. صفر رحلات

أظهرت بيانات «أوه إيه جي» أن هناك 165 شركة طيران على مستوى العالم ليس لديها رحلات مجدولة خلال الأسبوع الماضي، والتي توقفت بسبب تفشي وباء كورونا في العالم.

وتشغل نحو 90 شركة طيران أخرى في العالم رحلات مجدولة بأقل من 10% من طاقتها الأسبوعية العادية، ما يعني تقليص رحلاتها بنحو 90% مقارنة مع الأيام العادية، وذلك مع تشغيل رحلات مجدولة ضرورية إلى بعض الوجهات الرئيسية فقط.

وتأثرت شركات الطيران وخاصة الطيران الدولي، بسبب القيود التي فرضتها الحكومات على حركة الطيران في إطار سعيها لمواجهة تفشي وباء كورونا «كوفيد 19»، وفي هذا الإطار، أوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها المجدولة، مشغلة عوضاً عنها رحلات طيران خاصة لإجلاء رعاياها من الدول.

وهبطت حركة الطائرات على مستوى العالم بنسبة كبيرة جداً وأظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «آياتا» أن حركة المسافرين في الأسواق العالمية والمعدلة موسمياً عادت إلى نفس المستويات المسجلة في العام 2006، وانخفضت سعة شهر مارس/ آذار بنسبة 36.2%، وانخفض عامل الحمولة بواقع 21.4 نقطة مئوية ليبلغ 60.6%.

وقياساً بالنتائج المسجلة في مارس/ آذار 2019، وهي نتائج أسوء بكثير من تلك المسجلة في فبراير/ شباط بنسبة 10.3% على أساس سنوي، حيث سجلت جميع المناطق انخفاضاً في نسب حركة المسافرين بواقع رقمين عشريين، وانخفضت السعة 42.8%، وعامل الحمولة بواقع 18.4 نقطة مئوية ليبلغ 62.5%.

ووفقاً لـ «آياتا»: تعاني معظم الدول احتواء وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، وأن إعادة إطلاق قطاع النقل الجوي وفتح الحدود سيكون عاملاً أساسياً في عملية التعافي الاقتصادية، فقطاع الطيران متعطش لمواصلة أعماله، عندما تكون جميع العمليات ضمنه آمنة وسليمة.