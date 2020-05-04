شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: المحالج الجديدة مؤهلة للتعامل مع القطن طويل التيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن أن محالج القطن الجديدة، التى سيتم إنشاؤها مؤهلة بشكل كامل للتعامل مع الأقطان المصرية ولاسيما القطن المصرى طويل التيلة ومتوسط التيلة.

أضاف مصدر بالقابضة لـ"الخليج 365" أن المحالج الجديدة تم تصميمها من أجل القطن المصرى والتعامل معه بشكل مثالى، خاصة أن أغلب المحالج لا تزال تستعمل أجهزة قديمة تهدر من قيمة وجودة القطن المصرى، لافتًا أن شركة "باجاج" الهندية التى نجحت فى إنشاء محلج الفيوم المطور والذى تم تجربته الفترات السابقة ستقوم بإنشاء بقية المحالج تباعا.

وسبق أن أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام ، أنه جارٍ التعاقد على 6 محالج جديدة وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل بما يمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليًا تمامًا من الشوائب ومعبأ في بالات عليها كل المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج، ويترتب على ذلك رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.

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أوضح المصدر، أن ما أثير الفترات السابقة من انتقادات للمحالج الجديدة خاصة محلج الفيوم ثبت عدم صحتها من خلال النتائج العالية لحلج الاقطان التى تم جمعها من مزارعى الفيوم وبنى وسويف العام الماضى .

يشار أن حجم الإنتاج من ماكينات الحلج الجديدة يمثل 15 ضعف إنتاج الماكينات القديمة، حيث يصل معدل إنتاج العنبر الجديد 5 طن قطن شعر/ساعة، بمعدل 400 كيلو/ساعة لكل ماكينة مقابل حوالى 30 كيلو/ساعة للماكينات القديمة.