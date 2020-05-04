شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 159 مليون دولار جملة التبادل التجاري مع 4 دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق حجم التبادل التجاري بين مصر وبعض الدول العربية زيادة ملحوظة خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لبيانات حكومية، حيث بلغ جملة التبادل التجاري نحو 159 مليون دولار مع أربعة دول عربية هي "تونس، الجزائر، لبنان، المغرب".

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التبادل التجاري مع الدول الأربعة شهد زيادة بلغت نحو 113 مليون دولار، إذا قورنت بحجم التبادل التجاري في يناير من العام 2019، والذي كان نحو 45 مليون دولار.

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والجمهورية التونسية نحو 4 ملايين و663 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 10 ملايين و800 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغ نحو 6 ملايين دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع الجزائر نحو 101 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار في فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 82 مليون دولار.

أما بالنسبة للبنان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري معها في يناير الماضي نحو 11 مليون دولار، مقابل 9 ملايين و400 ألف دولار في يناير 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و600 ألف دولار، بالإضافة إلى التبادل التجاري مع المملكة المغربية والذي سجل نحو 41 مليونًا و900 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و300 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 35 مليون دولار.