الأسهم الخليجية تلحق بـ«وول ستريت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



نالت الضغوط من مؤشرات الأسهم المحلية في مستهل جلسات الأسبوع، أسوة بمعظم الأسواق الخليجية، مع إغلاقات حمراء لمعظمها، وكان أكثر هذه التراجعات في قطاعي البنوك والعقار، ليتراجع مؤشر سوق دبي 3.96% فاقداً 80 نقطة، ونزل مؤشر أبوظبي 2.95%، ليفقد 124 نقطة. وخليجياً، انخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» 7.41%، والسوق الكويتي 2.02%، فيما أغلق سوق مسقط على انخفاض هامشي بنسبة 0.04%، وفي المقابل فلت سوق البحرين من التراجعات ليغلق مرتفعاً 0.16%.



سوق دبي



وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.96% إلى مستوى 1946.34 نقطة، مع انخفاض جماعي للمؤشرات القطاعية كافة. وانخفض قطاع العقار 4.75% مع انخفاض «إعمار العقارية» 4.76%، و«إعمار للتطوير» 4.78%، و«إعمار مولز» 4.65%، و«الاتحاد العقارية» 4.9%، و«أرابتك» 4.92%، و«داماك» 4.97%. ونزل قطاع البنوك 3.79% بعد نزول «دبي الإسلامي» 3.81%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.07%، و«جي إف إتش» 4.99%. وهبط قطاع الاستثمار 4.93% إثر هبوط «دبي للاستثمار» 5%، و«سوق دبي المالي» 4.87%، و«شعاع كابيتال» 4.87%. وانخفض قطاع النقل 4.1% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 4.38%، و«أرامكس» 3.97%، و«الخليج للملاحة» 1.97%.



سوق أبوظبي



من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.95% إلى مستوى 4105.68 نقطة، مع نزول المؤشرات القطاعية للبنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة والصناعة.

وهبط قطاع البنوك أكثر من 3% نتيجة هبوط «أبوظبي الأول» 3.28%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.74%، و«أبوظبي التجاري» 2.93%. ونزل قطاع العقار 4.94% مع نزول «الدار» 4.95%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.86%. وتراجع قطاع الاتصالات 2.84% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وانخفض قطاع الطاقة 2.2% إثر نزول «دانة غاز» 4.88%، و«أدنوك للتوزيع» 0.71%، فيما ارتفع «طاقة» 3.77%.

وهبط قطاع الاستثمار 4.28% نتيجة هبوط «العالمية القابضة» 4.96%، و«إشراق» 4.81%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.13%.

Advertisements



الأكثر تداولاً



وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 34.4 مليون درهم، مغلقاً عند 3.81 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات بلغت 33.67 مليون درهم، ليغلق عند 4.76 درهم، ثم «سلامة للتأمين» بسيولة وصلت إلى 22 مليون درهم، ليغلق عند 4.84 درهم. وفي سوق أبوظبي، تزعم «أبوظبي الإسلامي» التداولات بقيمة 15.78 مليون درهم، ليغلق عند 3.42 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات بقيمة 9.4 مليون درهم، وأغلق عند 4.31 درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة قدرها 8.86 مليون درهم.



الأكثر ارتفاعاً



وسجل «أمان» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.89% مغلقاً عند 0.455 درهم، وفي المقابل، كان التراجع الأكثر ل«أملاك» بنزوله بالحد الأقصى المسموح به 5% ليغلق عند 0.342 درهم، والنسبة نفسها (5%) ل«دبي للاستثمار» مغلقاً عند 1.14 درهم.

وكان أكبر المرتفعين في سوق أبوظبي، «أبوظبي الوطنية للتكافل»، بنسبة 11.11% مغلقاً عند 0.8 درهم، فيما سجل «البنك التجاري الدولي» التراجع الأكثر وبالحد الأقصى (5%) ليغلق عند 0.703 درهم.



تداولات المستثمرين



وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة شراء، منها 1.1 مليون درهم محصلة شراء العرب، و9 ملايين درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 10 ملايين درهم محصلة بيع، توزعت بواقع مليوني درهم محصلة بيع الخليجيين، و8 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.6 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 16.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 500 ألف درهم محصلة بيع العرب، و10 ملايين درهم محصلة بيع الخليجيين، و6 ملايين درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «أملاك»، و«سلامة»، و«دي إكس بي»، و«الإمارات دبي الوطني»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الاتحاد العقارية»، و«ديار»، و «آن ديجيتال سيرفسس».

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 1.2 مليون درهم محصلة شراء، وإلى البيع بدبي، بصافي استثمار بلغ 15.68 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع في سوق أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 1.2 مليون درهم محصلة بيع، وإلى الشراء دبي بصافي استثمار 15.6 مليون درهم محصلة شراء.