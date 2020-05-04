شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين
10:00 تقرير طلبيات المصانع
02:00 تقرير العمليات الائتنانية الرئيسية
نتائج الشركات: إيه أي جيه، شيك شاك، تايسون فوودز، سيمبرا إنرجي، تكساس رود هاوس، سيروس لوجيك.
الثلاثاء
08:30 تقرير التجارة الدولية
09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات
10:00 تقرير مديري المشتريات في قطاع التصنيع
10:00 كلمة لمحافظ بنك شيكاغو، تشارلز إيفانز
نتائج الشركات: وولت ديزني، أول ستيت، دو بونت، بيوند ميت، ألاسكا إير، فيات كرايسلر، ديفون إنرجي، طومسون رويترز، برودانشال.
الأربعاء
08:15 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف
نتائج الشركات: جنرال موتورز، سي في إس هيلث، فوكس كورب، ليفت، باريك جولد، جينوين بارتس، ديسكفري، باي بال.
الخميس
08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة
08:30 تقرير الإنتاجية والكلفة
08:30 تقرير قروض المستهلكين
نتائج الشركات: أوبر، إن بيف، رايثون، جيت بلو، فياكوم، يلب، بيكتون، ديكنسون، جارتنر، نينتيدو، دروب بوكس، يتي
الجمعة
08:30 تقرير الوظائف لشهر إبريل
10:00 تقرير تجارة الجملة
نتائج الشركات: نوبل إنرجي، بلومين براندز، إكسيبون، سي ويرلد، ماريوت فاكيشينز، سيمنز، أي إن جي، لير.
ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة
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