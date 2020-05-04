أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين



10:00 تقرير طلبيات المصانع

02:00 تقرير العمليات الائتنانية الرئيسية

نتائج الشركات: إيه أي جيه، شيك شاك، تايسون فوودز، سيمبرا إنرجي، تكساس رود هاوس، سيروس لوجيك.



الثلاثاء



08:30 تقرير التجارة الدولية

09:45 تقرير مديري المشتريات في قطاع الخدمات

10:00 تقرير مديري المشتريات في قطاع التصنيع

10:00 كلمة لمحافظ بنك شيكاغو، تشارلز إيفانز

نتائج الشركات: وولت ديزني، أول ستيت، دو بونت، بيوند ميت، ألاسكا إير، فيات كرايسلر، ديفون إنرجي، طومسون رويترز، برودانشال.



الأربعاء

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08:15 تقرير المكتب المركزي للإحصاء حول التوظيف

نتائج الشركات: جنرال موتورز، سي في إس هيلث، فوكس كورب، ليفت، باريك جولد، جينوين بارتس، ديسكفري، باي بال.



الخميس



08:30 تقرير طلبات إعانات البطالة

08:30 تقرير الإنتاجية والكلفة

08:30 تقرير قروض المستهلكين

نتائج الشركات: أوبر، إن بيف، رايثون، جيت بلو، فياكوم، يلب، بيكتون، ديكنسون، جارتنر، نينتيدو، دروب بوكس، يتي



الجمعة



08:30 تقرير الوظائف لشهر إبريل

10:00 تقرير تجارة الجملة

نتائج الشركات: نوبل إنرجي، بلومين براندز، إكسيبون، سي ويرلد، ماريوت فاكيشينز، سيمنز، أي إن جي، لير.



ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة