كيف يمكن حماية التقييم الائتماني للمستفيدين من دعم البنوك؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

التقييم الائتماني للعميل الوسيلة التي يمكن من خلالها للبنوك والمؤسسات المالية قياس قدرة العميل على السداد، وهي التي يتحدد على أساسها إن كان العميل يستحق القرض أم لا، وهي كذلك التي تضع نسبة الفائدة لكل عميل، بما يوازي درجة المخاطرة التي يحملها تصنيفه.

ويتحدد التقييم الائتماني لعملاء البنوك في الدولة، والذي تعتمده شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، على أساس المعلومات التي تردها من البنوك، وعدد من الجهات الأخرى التي يتعامل معها عملاء البنوك، مثل شركات الاتصالات والكهرباء حول تفاصيل المعاملات الائتمانية للعملاء، ومستوى التزامهم بسداد ما عليهم من دفعات في مواعيد استحقاقها.

والسؤال المُلح اليوم هو إن كان تأجيل الدفعات لعدد من الأشهر لعملاء البنوك من الأفراد المتأثرين بتبعات كورونا سيكون له تأثيره في تصنيفاتهم الائتمانية؟ وأجابت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية على هذا السؤال الذي وجهته لها ”الخليج 365”، قائلة: إنها تتواصل مع البنوك وشركات التمويل باعتبارها المعنية بتنفيذ خطة الدعم المعلنة من قبل المصرف المركزي لضمان تزويد المعلومات للشركة بشكل يتفق مع خطة الدعم، وبذلك فإن تزويد المعلومات يجب أن يكون بطريقة لا تبين أي نوع من التأخر أو التعثر في هذه الفترة، لتفادي تأثير تلك المعلومات في التقييم الائتماني للأفراد والشركات.

وقالت الشركة في رد على سؤال إن كان هناك توجه لتقليص تأثير التأخر في سداد دفعات أخرى كالاتصالات والكهرباء والمياه والإيجارات وغير ذلك من الالتزامات المالية، ضمن سجلات العملاء المتضررين من الفيروس أنها تتولى جمع المعلومات الائتمانية، كما ترد من مزودي المعلومات، وتقوم بتصنيفها واستخدامها في إصدار التقارير والتقييمات الائتمانية، وبذلك فإن تغيّر المعلومات الائتمانية هو العامل الرئيسي المؤثر في مضمون التقارير والتقييمات التي تصدرها الشركة، مؤكدة أنها لا تشارك في رسم أي توجهات بهذا الخصوص.

وحول نسبة تأثير الاستحقاقات المصرفية في التقييم الائتماني للعملاء من تركيبة تصنيفهم الائتماني قالت الشركة، إن احتساب التقييم الائتماني يتم وفق نماذج عالمية، ووفق معايير متعددة، ولكن يشكل عدم الالتزام بتسديد الدفعات المستحقة في أوقاتها أو التعثر في الالتزام بالسداد أو إصدار شيكات بلا رصيد بعض العناصر الأساسية التي يجب على الأفراد والشركات تجنبها لتأثيرها المباشر في التقييم الائتماني للأفراد والشركات.

من جانبه، وفي رد على سؤال من ”الخليج 365” حول تأثير تأجيل مواعيد السداد، وربما إعادة جدولة التزامات مالية للعملاء المتضررين من أفراد وشركات نتيجة فيروس كورونا في التقييم الائتماني لهم، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبد العزيز الغرير: إن كل تعاملات «العملاء» تدخل في تاريخه الائتماني، وتؤثر في تقييم قدرته على السداد. وأضاف: إن على البنوك ألا تخفي المعلومات المتعلقة بعملاء في هذه المرحلة، لكنه لفت إلى أن الوضع سوف يختلف على أساس حالة كل عميل، فمن يتخلف عن السداد وضعه مختلف عن العميل الذي يؤجل استحقاقات. وكان مصرف الإمارات المركزي نص في القرار رقم 33 لعام 2020 على أنه يترتب على البنوك والمؤسسات المالية بالتعاون والتنسيق مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ضمان عدم تأثر سجلات المخاطرة الائتمانية للعملاء «بحدة»، بسبب اعتمادهم برنامج الدعم الذي وفره «المركزي» للبنوك. وتركت كلمة «بحدة» الوضع مبهماً، ولا يعكس بوضوح أن الدعم لن يؤثر في التقييم الائتماني.

وقال خبراء: إن التساؤلات المستمرة، وحالة غير الوضوح حول الأمر تدعو «المركزي» ربما إلى إصدار قرار أكثر حسماً ووضوحاً ينص على اعتبار تأجيل الالتزامات المالية ضمن إطار القوة القاهرة التي فرضت على العملاء تأجيل التزامات دفعات مالية لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، أو يعكس رؤية «المركزي» حول هذه النقطة لحماية مصالح العملاء وتصنيفاتهم الائتمانية.