مؤشر أسعار اللحوم الأسترالية إلى مستوى قياسي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر أسعار لحوم الحملان الأسترالية إلى مستويات قياسية منذ مطلع هذا العام، لتصل إلى 9 دولارات أسترالية (5.78 دولار أمريكي) مقابل الكيلو، ومن المتوقع أن يدعم الإمداد المحلي المحدود وزيادة الطلب على اللحوم الأسترالية الأسعار.

وعندما يتعلق الأمر بسوق لحوم الحملان العالمية، فإن أستراليا ونيوزيلندا تقودان العرض، إذ تمثلان 70% من المنتجات العالمية المتداولة. وبالنسبة لسوق الصادرات، وخاصة الأسواق عالية القيمة، فإن أسعار اللحوم الأسترالية والنيوزيلندية تكون عند مستويات متقاربة، إلا أنه في الوقت الحاضر، تشهد الأسعار تفاوتاً ملحوظاً، بالنظر إلى التأثيرات المحلية في أستراليا، حيث تباع اللحوم الأسترالية بسعر أعلى من نظيرتها النيوزيلندية بنسبة 22%، وفقاً لمؤشر أسعار الأسواق في إبريل.

وفي المقابل انخفضت أسعار لحوم الحملان النيوزيلندية إلى ما دون مستويات العام الماضي، بعد التراجع المستمر منذ الأسابيع الأخيرة. وأشار تقرير صادر عن منصة «AgriHQ» لأبحاث الأسواق، بأن ارتفاع تكاليف معالجة اللحوم وعدم اليقين المتعلق بتوقعات الطلب من أسواق الصادرات قد أسهما في انخفاض الأسعار.

وفي الصين شهد الطلب على استيراد اللحوم قوة، حيث بدأت البلاد في إظهار علامات انتعاش بعد السيطرة على فيروس كوفيد- 19، وسيكون هذا الزخم مهماً لكل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث لا يزال الطلب من الأسواق الدولية الأخرى ضعيفاً، إذ إنه من غير المرجح أن يعود خط خدمات الطلبات الغذائية في الولايات المتحدة إلى العمل بكامل طاقته على المدى القصير. (وكالات)