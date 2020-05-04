«كاديلاك» تطرح أول سيارة «CT5» في الشرق الأوسط

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أعلنت «كاديلاك» أمس عن طرح سيارتها السيدان الجديدة كلياً «CT5 2020» في الشرق الأوسط. وترتقي سيارة السيدان المدمجة بإرث العلامة الحائز جوائز من خلال الجمع بين دقة التصميم وفخامة الأداء وأعلى مستويات الراحة المدعومة بأحدث تقنيات «كاديلاك».

ويتمحور التصميم الجديد كلياً بالسقف المنحني حول تجربة القيادة المتفوقة التي توفرها CT5، والتي تكتمل في التصميم الداخلي المرتكز على السائق والذي يمزج بين التكنولوجيا المتقدمة والعناصر رفيعة المستوى. ويسمح طرازا«Premium Luxury وSport» للعملاء بتخصيص السيارة بما يناسب تفضيلاتهم وضمن فئات وتصاميم فريدة.

وقال كريستيان سومر، المدير الإداري لكاديلاك الشرق الأوسط: «نحن متحمسون للغاية لطرح أول سيارة «كاديلاك CT5» في منطقة الشرق الأوسط، إن تقديم هذا الطراز الفاخر هو دليل على خبراتنا الفريدة في صناعة سيارات السيدان الأمريكية الفاخرة لعملائنا الأوفياء في المنطقة. لقد جرى تصميم كل واحد من عناصر هذه السيارة بعناية فائقة مع أخذ المستخدم النهائي بعين الاعتبار، بحيث توفر تجربة قيادة لا مثيل لها، سواء من خلال تجهيزها بأحدث تقنيات كاديلاك أو الأداء المتفوق والتصميم الجديد كلياً الذي يحمل بصمة كاديلاك بامتياز».



