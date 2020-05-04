الخام يحاول التعافي من «مذبحة» الأسعار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حاول سوق النفط الخام خلال الأسبوع التعافي من مذبحة الأسعار الأخيرة التي دفعت بعقود خام غرب تكساس الوسيط الآجلة لشهر مايو إلى أقصى عُمق المنطقة السلبية. وتم في ضوء ذلك اتخاذ عدّة تدابير وتغييرات لتلافي تكرار هذه الأزمة، قبيل انتهاء عقود النفط لشهر يوليو بتاريخ 19 مايو / أيار.

وقد رفعت مجموعة سي إم إي الأمريكية المُشغلة للبورصات هامش الاحتفاظ بمراكز التداول، إلى جانب فرض قيودٍ على مراكز التداول المرتبطة بالعقود الآجلة ذات الصلة بصناديق الاستثمار المتداولة. فضلاً عن ذلك، قامت صناديق السلع الرئيسية، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز، جولدمان ساكس، بتطبيق انكشاف تدريجي خارج نطاق المنحنى، بينما عملت العديد من البنوك والوسطاء الماليين على تطبيق قواعد «التخفيض فقط» على مراكز التداول التي يحتفظ بها عملاؤهم بموجب عقود شهر يونيو / حزيران.



ترقب ارتفاع الطلب

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ويُعزى تسجيل أول مكسب أسبوعي في غضون شهر واحد إلى عاملين أساسيين، هما احتمال ارتفاع الطلب بالتوازي مع شروع الدول بإنهاء إجراءات الإغلاق، إضافة إلى رغبة المُنتجين، بما يشمل منظمة أوبك بلس وغيرها، في تخفيض حجم الإنتاج لتجنب إجراءات الإغلاق القسري نتيجة الافتقار لمرافق التخزين.

وفي حال عدم توافر مرافق كافية حول العالم لتخزين إمدادات النفط الخام غير المرغوب فيها، لا بد حينها من مساواة حجم الإنتاج مع مستوى الطلب. ونعتقد أن تحقيق ذلك مرهون بإجراء تخفيض كبير للإنتاج، ليس بالضرورة من جانب المنتجين ذوي التكلفة المرتفعة، وإنما من أولئك الذين ليس لديهم مُشترون للنفط. وفي هذا الإطار، توقعت شركة ريستاد إنرجي النرويجية في أحدث تقاريرها أن ينخفض الطلب على النفط بمقدار 28 مليون برميل يومياً خلال هذا الشهر، و21 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل، وبواقع 16 مليون برميل في يونيو. كما أشار تقرير جديد لبنك جولدمان ساكس إلى أن مرافق تخزين النفط حول العالم ستمتلئ بحلول الشهر المقبل.



انهيار الصناديق



وبما أن الأسعار المُعتمدة لتسوية المعاملات التقليدية لا تزال ضعيفة، فقد أسهم الطلب على المضاربة في ارتفاع أسعار العقود الآجلة في الأسبوع الماضي. كما تواصلت مسألة الضغوط التي تتعرض لها صناديق استثمار النفط المتداولة والمرتبطة بصندوق النفط الأمريكي، غير أن الجهات التنظيمية أجبرت الصناديق على تحويل انكشافها إلى خارج نطاق المنحنى، ليتراجع بموجب ذلك خطر انهيار تلك الصناديق.

ويعتقد محلل «ساكسو بنك» أولي هانسون، أن ضعف الأداء المُقترن بمرور

الشهر الأكثر تقلباً قد أفضى بنهاية المطاف إلى تقليل مستوى الطلب، ولكن ذلك جاء للأسف بعد فوات الأوان بالنسبة للعديد من المستثمرين الجُدد. فعلى سبيل المثال، شهدت إحدى منصات التداول الأمريكية خلال الشهر الماضي زيادة بمقدار 10 مرات تقريباً في عدد العُملاء الذين احتفظوا بمراكز تداول في صندوق النفط الأمريكي، وذلك خلال فترة تراجعت فيها قيمة الصناديق المتداولة في البورصة إلى النصف؛ ولكن أعقب تلك الزيادة تراجع بأكثر من الثلث في يوم الخميس وحده.

كان النفط الخام يتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية له خلال شهر، على خلفية الاستجابة لتطبيق اتفاق تخفيض الإنتاج الذي أعلنت عنه منظمة أوبك بلس، إلى جانب تكشف بوادر بأن الركود الاقتصادي المُرتبط بتفشي فيروس كورونا المستجدّ قد بدأ ينحسر فعلياً. وعلى أي حال، من المتوقع أن يؤدي مستوى المقاومة عند 23.5 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط، و28 دولاراً لبرميل خام برنت في كبح الاتجاه الصاعد الحالي. ويبدو من الصعب حالياً تقديم أي توقعات قصيرة المدى، ولا سيما مع مواصلة امتلاء مرافق تخزين النفط الخام حول العالم. ويبقى السباق المُحتدم لتجنب امتلاء جميع مرافق التخزين إلى جانب خطر الإغلاق القسري من بين أبرز التحديات الرئيسية، كما أن سوق العقود الآجلة قد تتعرض لخطر الارتفاع إلى مستويات لا تدعمها المُستجدات في سوق السيولة النقدية.