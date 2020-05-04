

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يجتمع مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» في 6 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة وضع مشاريع واستثمارات الشركة في ظل الوضع الراهن، واعتماد فرص استثمارية وتفويض صلاحيات.



**انخفضت الأرباح الصافية لشركة «أركان» لمواد البناء إلى 10.53 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.



**يبحث مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» في 5 مايو/ أيار الجاري، أداء الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومناقشة تأثير أزمة فيروس كورونا في الشركة، والتدابير المختلفة التي اتخذتها الإدارة لمعالجة هذه الأزمة.

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**صادقت الجمعية العمومية لشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق، يوسف محمد سعيد الملا، وتعيين مروان يوسف السركال، كعضو مجلس إدارة.



**أعلنت شركة أملاك للتمويل، استقالة حسام بن الحاج عمر، من منصبه كرئيس تنفيذي للقطاع المالي.