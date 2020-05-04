شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **يجتمع مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» في 6 مايو/ أيار الجاري، لمناقشة وضع مشاريع واستثمارات الشركة في ظل الوضع الراهن، واعتماد فرص استثمارية وتفويض صلاحيات.
**انخفضت الأرباح الصافية لشركة «أركان» لمواد البناء إلى 10.53 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 12.2 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
**يبحث مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة» في 5 مايو/ أيار الجاري، أداء الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، ومناقشة تأثير أزمة فيروس كورونا في الشركة، والتدابير المختلفة التي اتخذتها الإدارة لمعالجة هذه الأزمة.
**صادقت الجمعية العمومية لشركة بي اتش مباشر للخدمات المالية، على استقالة عضو مجلس الإدارة السابق، يوسف محمد سعيد الملا، وتعيين مروان يوسف السركال، كعضو مجلس إدارة.
**أعلنت شركة أملاك للتمويل، استقالة حسام بن الحاج عمر، من منصبه كرئيس تنفيذي للقطاع المالي.
**أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير، أنها حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لشراء نسبة 10% كحد أقصى من أسهمها، الذي يمثل 54.99 مليون سهم، كحد أقصى، وفقاً لقرار الجمعية العمومية للشركة.
**أعلنت شركة «اكتتاب» القابضة، قبول استقالة محمد صلاح الأيوب، الرئيس التنفيذي للشركة، في 30 إبريل/ نيسان 2020.
حددت الشركة الوطنية الدولية القابضة، يوم 19 مايو/ ايار الجاري، موعداً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، للموافقة على زيادة رأس المال إلى 22.77 مليون دينار كويتي، من خلال إصدار 10.84 مليون سهم جديد توزع كأسهم منحة مجانية على المساهمين المستحقين.
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