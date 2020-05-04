ارتفاع عقود الغاز الطبيعي للمـــرة الأولــى منــذ فـبرايــــر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي إلى دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للمرة الأولى منذ شهر فبراير؛ فقد ارتفع السعر متأثراً باحتمال تخفيض إنتاج النفط الصخري. وذكرت وكالة بلومبيرج أن إنتاج الغاز في 48 ولاية أمريكية متجاورة قد تراجع منذ شهر يوليو إلى أدنى مستوى له عند 85.6 مليار قدم مكعبة يومياً، كما انخفض بواقع 10% عن المستويات القياسية المُسجلة في ديسمبر الماضي.

إلى ذلك، قفزت عقود البنزين المعدّل للامتزاج بالأوكسجين إلى أعلى مستوى لها في ستة أسابيع، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تسجيل أول انخفاض للمخزون في غضون خمسة أسابيع، وبعد أن سجل الاستهلاك الأمريكي مكاسب للمرة الثالثة على التوالي عند 5.86 مليون برميل / يوم، أي أقل بنحو 35% عن المُعدل المتوسط لفترة سنة واحدة.