شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي الكاكاو بعد هبوط 25% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت عقود الكاكاو يوم الجمعة 0.58% إلى 2400 دولار في بورصة إنتركونتيننتال الأمريكية بعدما سجلت 2422 دولاراً أمريكياً /‏‏ طن متري خلال الجلسة، فيما يعتبر بوادر لتعافي الكاكاو. وبحسب «ساكسو بنك» فقد أدت المخاطر المُحدقة بالطلب إلى انخفاض الأسعار 25%. وبصرف النظر عن تحسن التوقعات الفنية، فإن سوء الأحوال الجوية، وبقاء العمال في المنازل قد يؤثران سلباً في الإنتاج في غرب إفريقيا التي تعتبر إحدى أبرز المناطق إنتاجاً للكاكاو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعافي الكاكاو بعد هبوط 25% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.