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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 85 دولة تخطط لعودة السياحة
تاريخ النشر: 04/05/2020
قال الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية: إن 85 دولة وواجهة سياحية، تخطط لإعادة تعافي السفر والسياحة. وأشار، في بيان، إلى أن عالم السفر والسياحة الآن جائع ومتعطش لبداية استئناف العمل، وبحاجة ماسة للتواصل والتعاون. وأوضح أنه من أجل الاستعداد لتعافي السياحة، على القطاع التوجه نحو السياحة الداخلية، ومن ثم الإقليمية، فيما من الضروري رفع كفاءة العاملين من خلال التدريب، وأخيراً ضخ الحكومات مساعدات اقتصادية واجتماعية لإنعاش الاقتصاد.
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