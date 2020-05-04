12.7 % تراجع أرباح شركات بورصة نيويورك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور



يستمر موسم النتائج في وول ستريت، مع إعلان عشرات الشركات عن نتائج الربع الأول؛ حيث يتم الكشف تباعاً عن مدى تأثير تفشي الوباء على عملياتها. ويبدو أن الأرباح انخفضت حتى الآن بنسبة 12.7% طبقاً لبيانات «ريفينيتيف»، وسط توقع بارتفاع النسبة في الفصل الثاني. وعلى الرغم من أهميته، وكم الفاقد في الوظائف الذي يكشف عنه، لا يتصدر تقرير الوظائف لشهر إبريل، قائمة اهتمام المستثمرين في «وول ستريت» هذا الأسبوع؛ بل إن العيون كلها مسلطة على التطورات الصحية، ومدى فتح الاقتصاد الذي يبشر به المسؤولون.

ويتوقع المحللون أن يكشف تقرير الوظائف الذي يصدر، يوم الجمعة المقبل، عن فقدان 22 مليون وظيفة خلال شهر إبريل/‏‏ نيسان، ما يرفع معدل البطالة من 4.4% إلى 16.1%، وهو أعلى معدل مسجل في الولايات المتحدة منذ عام 1933.

ولا يزال التطور على صعيد مواجهة «كوفيد-19» يتحكم في مسار الأسهم لحظة، بلحظة، وسط تزايد الآمال باعتماد لقاح جديد يفتح باباً للتفاؤل بعودة الأنشطة الاقتصادية، ولو بشكل تدريجي، إلى طبيعتها.