«اتصــالات» تتيــح مزايــا الدفع المسبق لباقات الأعمال بالفاتورة

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أعلنت «اتصالات» عن إطلاق خدمة Easy Prepaid والتي تتيح للعملاء من قطاع الأعمال الاستمتاع بمزايا باقات الدفع المسبق ضمن باقتهم «المفوترة» الحالية.

وبفضل هذا الدمج الحيوي للمزايا، أصبح بإمكان العملاء الاستفادة من ميزات باقات الدفع المسبق دون الحاجة لاستبدال رقم الهاتف المتحرك الحالي، حيث يمكنهم إعادة تعبئة الرصيد، والاشتراك في الميزات الإضافية المتاحة ضمن التعرفة الخاصة بباقات الدفع المسبق.

وتفصيلاً، تتيح خاصية Easy Prepaid للموظفين من أصحاب باقات الأعمال بخط الفاتورة إجراء المكالمات الشخصية بشكلٍ منفصل، من خلال الانتقال إلى خط الدفع المسبق دون الحاجة لاستبدال شريحة الهاتف المتحرك، وذلك في حال انتهاء الرصيد المخصّص في باقة الأعمال الحالية. كما يستفيد من هذه الخاصية العملاء المشتركون في باقات الأعمال والذين لا تتوفر لديهم المكالمات الدولية على باقة الأعمال الخاصة بهم. وعلاوةً على إمكانية إجراء المكالمات المحلية والدولية برصيدٍ منفصل، تساهم هذه الخاصية المميزة في تمكين الموظفين من الاشتراك في باقات الدفع المسبق الإضافية ودفع رسوم المواقف بخدمة m-Parking وغيرها من الخدمات.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات»: يساهم إطلاق خدمة Easy Prepaid في تعزيز التزامنا الدائم لتوفير العروض المرنة التي تلائم احتياجات عملائنا المتغيرة خلال هذه الظروف الراهنة. ولأول مرة في دولة الإمارات، يتاح للمشتركين في باقات الأعمال بخط الفاتورة الاستمتاع بعرض فريد يوفر لهم المزيد من المرونة واليسر أثناء استخدام رقم الهاتف المتحرك ذاته للاستخدامات الشخصية.

ويمكن للعملاء إعادة شحن الرصيد بكل سهولة من خلال إحدى طرق المتاحة لإعادة شحن الرصيد لخط واصل، أو بواسطة تطبيق Etisalat Business App، أو التطبيقات المصرفية الرقمية. وبمجرد إعادة شحن الرصيد، يمكن للعملاء تحويل الحساب من خط الفاتورة إلى الاشتراك المرن Easy Prepaid من خلال الرمز *124#، ليتاح لهم إجراء المكالمات، والرسائل النصية، واستخدام البيانات، والاشتراك بالمزايا الإضافية.