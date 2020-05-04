17 % نمو مبيعات التجزئة إلكترونياً عند الرابعة فجراً في رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تشير دراسة حديثة صادرة عن كريتيو، حول إنفاق المستهلكين عبر الإنترنت خلال شهر رمضان المبارك، إلى زيادة كبيرة في حجم مشتريات التجارة الإلكترونية خلال شهر رمضان المبارك. بدأ الارتفاع العام في حجم المبيعات عبر الإنترنت في أواخر شهر فبراير من العام الحالي تقريباً، وقفز بشكل ملحوظ في منتصف شهر مارس من العام الحالي. وتشمل قائمة الفئات التي شهدت زيادة كبيرة في المبيعات، في أعقاب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» منذ شهر مارس، أدوات الحماية ومعدات اللياقة البدنية والألعاب والمعدات الخارجية وأدوات الطعام وأجهزة ألعاب الفيديو.

وفقاً للدراسة، فإن الفئات التي سجلت أعلى زيادة في حجم المبيعات منذ منتصف فبراير في الشرق الأوسط وإفريقيا هي منتجات العناية الشخصية والملابس، وأدوات المطبخ وتناول الطعام، وإكسسوارات الإلكترونيات، والأحذية، والاتصالات، والأجهزة الصوتية، والمجوهرات، والديكور، وإكسسوارات الملابس.

وقال أليستر بيرتون، المدير الإقليمي لدى كريتيو في الشرق الأوسط وإفريقيا: عالمياً، شهدنا ارتفاعاً يومياً في أعداد زيارات الويب بنسبة تزيد على 50%. وبسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، تحول المستهلكون إلى الإنترنت سواء للعمل أو التعلم أو التسوق. وفي ظل إغلاق معظم متاجر التجزئة، فإننا نتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال شهر رمضان الكريم.

ففي العام الماضي، بدأت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الارتفاع قبل 10 أيام من بدء شهر رمضان في حين أن المبيعات نمت بنسبة 47 % بعد 10 أيام من انتهاء الشهر الكريم.

وتباطأ نشاط المستهلكين قرب نهاية الفترة مع انخفاض معدل المبيعات وزيادة المواقع الإلكترونية بنسبة 13% خلال عيد الفطر.

أنماط التسوق تتغير

وفي ظل تغير أنماط نوم المستهلكين خلال شهر رمضان الكريم، فإن أنماط التسوق تتغير أيضاً، ويزداد التسوق في الفترة ما بعد الإفطار. وتشير دراسة كريتيو إلى أن مبيعات التجزئة تزداد 17% عند الساعة الرابعة صباحاً خلال شهر رمضان المبارك، في حين أن المبيعات تنخفض 49% تحت خط الأساس في اليوم في المتوسط. وهنالك انخفاض كبير في المبيعات ما بين 6 - 7 مساءً، بالتزامن مع الإفطار، بالمقارنة مع نفس الفترة في الشهور الأخرى. وتؤكد دراسة كريتيو لعام 2019، أن مبيعات التطبيقات والمحمول شهدت زيادة خلال فترة ذروة التسوق عند الساعة الرابعة صباحاً، مع ارتفاع كبير في مبيعات التطبيقات والمحمول بعد الإفطار. ونمت مبيعات الهاتف المحمول الأسبوعية بنسبة 61 % خلال أسبوع عيد الفطر السعيد.

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هذا، وقد أثرت جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» في مشهد التجارة الإلكترونية عالمياً. وأظهر استطلاع حديث أجرته كريتيو على أكثر من 10000 فرد على مستوى العالم أن نصف المستهلكين سوف يشترون المزيد من المنتجات والأدوات عبر الإنترنت بسبب هذه الجائحة.

الحلويات والملابس

وأظهرت دراسة تحليلية حديثة لكريتيو، تتضمن بيانات من Criteo Shopper Graph، وتغطي ما يقرب من ملياري متسوق نشط شهرياً، ارتفاع حجم مبيعات، في جميع أنحاء العالم، في الفئات التالية: الحلويات والملابس (ملابس النوم وملابس المنزل) والسلع الرياضية واللياقة البدنية، مثل أشرطة التمرين، وكاميرات الويب، ومنتجات الألعاب، ومعدات ومستلزمات العناية بالحيوانات الأليفة وأدوات الخبز.

وحددت كريتيو هذه الاتجاهات من خلال تحليل البيانات من 20000 بائع تجزئة يعملون معها، والمعاملات من Criteo Shopper Graph، وأكثر من 71.2 مليون معاملة تسوق بالتجزئة، وأكثر من 26.7 مليون حجز سفر عبر الحاسوب الشخصي والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من 435 معلناً رئيسياً في الشرق الأوسط.