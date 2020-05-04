«الإيبور» يتراجع 54 % فـي شهـريــن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

تراجع سعر صرف الإيبور، وهو سعر الفائدة على الإقراض بين بنوك الإمارات، لأجل شهر بنحو 54 % منذ بداية شهر مارس الماضي، عند أول خفض للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ليصل مع نهاية إبريل 2020 إلى 0.75471% مقابل 1.64253% في أول مارس الماضي.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي خفض الفائدة في أول مارس الماضي بنحو نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ يوم 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25 %، مؤكداً أنه يعتزم الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة هذه حتى يتأكد ويطمئن تماماً إلى عودة التوظيف والتضخم للنمو مجدداً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الاقتصاد الأمريكي، ودخوله بالفعل مرحلة الركود نتيجة تفشي فيروس كوفيد - 19، وما تبعه من تدابير حظر وإغلاق للحد من انتشار المرض.

وقام مصرف الإمارات المركزي بدوره بخفض الفائدة بخطوات موازية بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي. ويتحدد سعر الإيبور على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها بالاشتراك مع مصرف الإمارات المركزي لجنة تحديد أسعار الفائدة بين المصارف.وأظهرت بيانات المركزي أن سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة تراجعت بحدة، وبنحو 84% إلى 0.21935%، وتراجع سعر الإيبور على القروض بين البنوك لأجل أسبوع بنحو 75 % إلى 0.38861 %.