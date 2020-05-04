شكرا لقرائتكم خبر عن «الإيبور» يتراجع 54 % فـي شهـريــن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تراجع سعر صرف الإيبور، وهو سعر الفائدة على الإقراض بين بنوك الإمارات، لأجل شهر بنحو 54 % منذ بداية شهر مارس الماضي، عند أول خفض للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ليصل مع نهاية إبريل 2020 إلى 0.75471% مقابل 1.64253% في أول مارس الماضي.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي خفض الفائدة في أول مارس الماضي بنحو نصف نقطة مئوية إلى نطاق من 1% إلى 1.25%، ثم أعلن في قرار مفاجئ يوم 16 مارس الماضي خفض الفائدة إلى نطاق من صفر إلى 0.25 %، مؤكداً أنه يعتزم الحفاظ على الفائدة عند مستوياتها المنخفضة هذه حتى يتأكد ويطمئن تماماً إلى عودة التوظيف والتضخم للنمو مجدداً بعد الضربة القاصمة التي تلقاها الاقتصاد الأمريكي، ودخوله بالفعل مرحلة الركود نتيجة تفشي فيروس كوفيد - 19، وما تبعه من تدابير حظر وإغلاق للحد من انتشار المرض.
وقام مصرف الإمارات المركزي بدوره بخفض الفائدة بخطوات موازية بالنظر للربط بين الدرهم والدولار الأمريكي. ويتحدد سعر الإيبور على أساس البيانات التي تنسقها وتقدمها بالاشتراك مع مصرف الإمارات المركزي لجنة تحديد أسعار الفائدة بين المصارف.وأظهرت بيانات المركزي أن سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة تراجعت بحدة، وبنحو 84% إلى 0.21935%، وتراجع سعر الإيبور على القروض بين البنوك لأجل أسبوع بنحو 75 % إلى 0.38861 %.
كانت هذه تفاصيل خبر «الإيبور» يتراجع 54 % فـي شهـريــن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.