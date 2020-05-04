شكرا لقرائتكم خبر عن بافيت يعترف بخطأ الاستثمار في شركات الطيران الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الملياردير وارن بافيت، رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي، في الاجتماع السنوي للمؤسسة؛ إنها باعت حصصها بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أمريكية.

وحتى نهاية 2019 كانت المؤسسة تملك حصصاً كبيرة في شركات الطيران، بما في ذلك حصة 11% في دلتا إيرلاينز و10% في أمريكان إيرلاينز وحوالي 10% في ساوث ويست إيرلاينز و9% في يونايتد إيرلاينز، وذلك حسبما جاء في تقريرها السنوي وتقارير الإفصاح الخاصة بها.

توقعات الطيران

وتضررت أسهم شركات الطيران بشدة بسبب انهيار الطلب على السفر في الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وألغت شركات الطيران الأمريكية مئات آلاف الرحلات بعدما انخفض الطلب على السفر في الولايات المتحدة بنحو 95% ولا يوجد جدول زمني واضح لعودة الرحلات إلى مستويات ما قبل الأزمة.

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وقال بافيت خلال الاجتماع السنوي للشركة في أوماها بولاية نبراسكا والذي عُقد السبت عبر الإنترنت للمرة الأولى من دون حملة الأسهم، إن توقعات صناعة الطيران تغيرت بشكل كبير في غضون بضعة أشهر فقط.

وأضاف «اتخذنا هذا القرار فيما يتعلق بشركات الطيران. سحبنا الأموال بشكل أساسي حتى مع تكبد خسارة كبيرة... لن نمول شركة نعتقد أنها ستلتهم الأموال في المستقبل».

وقال بافيت إن بيركشاير استثمرت حوالي 7 مليارات دولار أو 8 مليارات دولار في حصص شركات الطيران الأربع.

وتابع قائلاً «لم نحصل على أي شيء مثل 7 أو 8 مليارات دولار وكان ذلك غلطتي... أنا من اتخذ القرار».

أضرار بالغة

إلى ذلك، قدم الملياردير الأمريكي، تقييماً متفائلاً لقدرة الولايات المتحدة على تخطي الأزمات حتى على الرغم من إقراره بأن وباء فيروس كورونا قد تكون له آثار واسعة النطاق في الاقتصاد.

وقال بافيت البالغ 89 عاماً، إن الأثر المحتمل للوباء الذي ألحق بالفعل أضراراً بالغة بالاقتصاد العالمي له مدى واسع بشكل غير معتاد. لكنه أكد على أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الوباء بنجاح، مشيراً إلى أنها خرجت من أزمات مثل الحرب العالمية الثانية ووباء الإنفلونزا قبل مئة عام. وقال بافيت: ما زلت مقتنعاً بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يُوقف أمريكا.