الذهب ينخفض والنفط إلى ارتفاع وسط آمال التعافي الاقتصادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد الاقتصاد العالمي خلال الأسبوع الماضي تحسناً مفاجئاً على الأقل من الناحية النظرية، بعد ظهور بوادر تعافي ارتبطت بتداول أنباء حول إمكانية تطوير علاج لمرض كوفيد-19. وبحسب، أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، استمدت السلع الأساسية، ومنها النفط الخام والبنزين، بعض الدعم بعد تأثرها مؤخراً بحالة من التراجع والفوضى، فيما واجه الذهب، الذي يُعد أحد الملاذات الاستثمارية الآمنة، أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبعة أسابيع.

وكان الدافع وراء التغيّر الإيجابي في توجهات المستثمرين هو وميض الضوء الذي ظهر في نهاية نفق جائحة فيروس كورونا الطويل جداً؛ فقد أعلنت عدة دول أوروبية عن استعدادها لإعادة افتتاح جزئي وسط تصاعد الآمال بإيجاد لقاح لعلاج مرض كوفيد-19. لكن الاهتمام بهذه المُستجدات تراجع مؤقتاً لمصلحة التركيز على الارتفاع الحاد في معدلات البطالة العالمية، وانهيار ثقة المستهلكين. بالمقابل، تزايدت الأقاويل في السوق عن احتمالات تسجيل تعافٍ اقتصادي وفق نموذج V، وهو ما قد يحد من التداعيات السلبية لأسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ أزمة الكساد الكبير.



مسار التعافي

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ويعتقد، أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك، أن مسار التعافي الاقتصادي سيكون لسوء الحظ بعيداً عن نموذج V. وعلى الرغم من تدهور التوقعات الفنية للذهب على المدى القصير، حافظت الأساسيات الاقتصادية طويلة الأمد على استقرارها، وهو ما برهن بطبيعة الحال على نظرتنا الإيجابية على المدى المتوسط والبعيد حيال المعدن الأصفر؛ ولكننا نُقر بالمقابل أن عوامل التحفيز الحالية مُتعادلة من حيث التأثيرات السلبية وعوامل الدعم في آنٍ معاً. ويعتقد أولي هانسن، أن الأسعار الحالية والمستقبلية ستتأثر بعدد من الجوانب.

من الجوانب الإيجابية المؤثرة: التحوط ضد ضخ سيولة البنوك المركزية في السوق المالية؛ والتحكم بمُنحنى العائد لكبح الإيرادات الحقيقية التي تُعتبر محركاً رئيسياً لأداء الذهب؛ وتزايد وفرة الادخار النقدي العالمي بالتوازي مع تخفيض معدلات الفائدة لمستويات منخفضة وسلبية للغاية؛ والطلب على أنشطة الاستثمار في الأسواق النامية يعوض الطلب الضعيف للمستهلكين في الأسواق الناشئة (الصين والهند)؛ وتزايد المخاطر الجيوسياسية بالتوازي مع بدء لعبة تبادل الاتهامات بخصوص المُسبب في انتشار مرض كوفيد-19 (الصين في مواجهة بقية دول العالم).



الجوانب السلبية



ومن الجوانب السلبية المؤثرة: تخفيف إجراءات الإغلاق، واحتمال تطوير لقاح لمرض كوفيد-19؛ والآمال بتسجيل تعافٍ اقتصادي وفق نموذج V قد يدفع أسواق وول ستريت المالية إلى الابتعاد عن التيار الاقتصادي العام (ارتفاع البطالة وانهيار ثقة المستهلكين)؛ وتراجع الطلب على المجوهرات في الصين والهند؛ ومخاطر قيام البنوك المركزية ببيع الذهب في ضوء تزايد عجز الميزانيات وانخفاض قيمة العملات.