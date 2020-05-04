«دو» تتيح لعملائها مجموعة من العروض الاستثنائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أطلقت «دو» حزمة من عروض الاتصال الحصرية والمميزة لمختلف فئات عملائها بهدف تعزيز سعادة الجميع، وتمكينهم من البقاء على تواصل مستمر مع أحبائهم وعائلاتهم، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها، بما ينسجم مع روح شهر رمضان المبارك. وتشمل العروض الجديدة عملاء خدمات الاتصال المنزلي والدفع المسبق والدفع الآجل مع مجموعة من الخدمات المعززة ذات القيمة المضافة.

وبهدف تزويدهم بخدمات اتصال عالية الجودة تتيح لهم البقاء على اتصال مستمر مع عائلاتهم وأحبائهم، والاستمتاع بالأجواء الاستثنائية خلال الشهر الفضيل، تقدم «دو» عرضاً خاصاً لعملاء الدفع المسبق، يتيح لهم الحصول على رصيد إضافي بنسبة 20 % على جميع عمليات إعادة تعبئة الرصيد عبر الإنترنت بقيمة 25 درهماً وما فوق، هذا إضافة إلى مكافآت لمرة واحدة في اليوم، يتم منحها مع كل عملية إعادة تعبئة رصيد على حسابهم. وتشمل هذه المكافآت بيانات للهاتف المتحرك تصل لغاية 10 جيجابايت، ودقائق محلية، وأخرى مرنة، ومكافأة عند إعادة تعبئة الرصيد، وغير ذلك الكثير.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال: يُعد شهر رمضان المبارك بأجوائه الروحانية وطقوسه العائلية الاستثنائية مناسبة سنوية مميزة تحفز فينا مشاعر الألفة، وتلهمنا لفعل الخير والتواصل مع أحبائنا وأصدقائنا في كل مكان. وانطلاقاً من إدراكنا للمعاني التي يحملها هذا الشهر لجميع سكان الإمارات، وفي إطار حرصنا المستمر على تمكين الجميع من التواصل السلس، يسرنا الإعلان عن مجموعة من عروض وخدمات الاتصال المصممة بشكل خاص لمنح جميع متعاملينا القدرة على التواصل والاطمئنان إلى أحبائهم وعائلاتهم في الداخل والخارج طوال الشهر الفضيل، والذي يتزامن هذا العام مع ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم. إن غايتنا الأساسية تتمثل في البقاء على مقربة من عملائنا، ورفدهم بخدمات وحلول اتصال تتناسب مع متطلباتهم وتطلعاتهم، ونأمل أن تنال عروضنا الجديدة إعجاب ورضا جميع فئات عملائنا.

إضافة إلى ذلك، سيستمتع عملاء الاتصال المنزلي بتجارب رمضانية فريدة من نوعها في المنزل مع أفراد العائلة، حيث تقدم «دو» لهم حسماً بنسبة 50% على محتوى محدد للاستمتاع بمشاهدته عبر خدمة الفيديو حسب الطلب (VOD). وكل ما يحتاج إليه العملاء هو الانتقال ببساطة إلى متجر الأفلام، وتصفح اختيارات رمضان للتحقق من جميع المحتويات المشمولة بالحسومات.