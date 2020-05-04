2.43 مليار استثمارات المواطنين بالأسواق المالية في 4 أشهر بزيادة 46%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع صافي استثمار المواطنين في أسواق المال في الدولة إلى 2.43 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 بزيادة تجاوزت نسبتها 46% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

ويعكس النمو المتواصل لاستثمارات المواطنين في الأسهم منذ بداية العام الجاري الدور الكبير الذي لعبته هذه الشريحة من المستثمرين في دعم الأسواق المالية التي حققت مؤشراتها مكاسب كبيرة خلال شهر إبريل الماضي.

وكانت أغلبية أسعار الأسهم المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين قد وصلت إلى مستويات مغرية للاستثمار، وهو ما شجع المستثمرين المواطنين على اقتناص الفرصة والشراء، وهو الأمر الذي أسهم في ما بعد في الارتفاع الكبير الذي حققته الأسهم.

وتفصيلا فقد بلغ صافي استثمارات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 1.83 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى نهاية إبريل من العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات سوق أبوظبي أن قيمة مشتريات المواطنين بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 8.054 مليار درهم، في حين وصلت قيمة مبيعاتهم إلى 6.224 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.

وشكلت تداولات المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 51% من إجمالي التداولات المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري والتي وصلت قيمتها بيعاً وشراء إلى 28 مليار درهم تقريباً.

ووصل صافي استثمارات المواطنين في سوق دبي المالي إلى 600 مليون درهم تقريباً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث وصلت قيمة مشترياتهم إلى 8.644 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 7.480 مليار درهم في الفترة نفسها.

وشكلت تداولات المستثمرين المواطنين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري نحو 50 % من إجمالي التداولات المسجلة في سوق دبي المالي، والتي بلغت 32 مليار درهم بيعاً وشراء. (وام)