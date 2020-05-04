شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة التأمين» تحدد شروط فتح فرع استشاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أجازت «هيئة التأمين» في قرارها رقم 12 لسنة 2018 بشأن «نظام ترخيص وقيد استشاري التأمين» لأصحاب مهنة «استشاري التأمين» أن يفتحوا فروعاً داخل الإمارات، بعد الحصول على موافقة الهيئة لكل فرع ضمن سبعة معايير، واشتراطات، هي:
1- صدور قرار من مجلس إدارة أو مجلس مديري استشاري التأمين بفتح فرع، أو فروع له داخل الدولة.
2- تعيين مسؤول للفرع تتوافر فيه الشروط والضوابط المحددة بموجب القرار رقم 12 لسنة 2018.
3- أن يعمل الفرع الجديد تحت إشراف مباشر من المدير العام، أو الرئيس التنفيذي، أو من في حكمهم في المركز الرئيسي لاستشاري التأمين.
4- تقديم سند ملكية مقر الفرع، أو عقد إيجاره معتمداً من الجهات المعنية.
5- تقديم بيان يوضح التجهيزات الفنية الموجودة في الفرع، وكذلك بأسماء موظفيه، ومسمياتهم الوظيفية.
6- أن يكون قد مضى على تعيين استشاري التأمين مدة لا تقل عن سنتين، زاول النشاط خلالها بصورة فعلية ولم تفرض عليه فيهما أي جزاءات، أو مخالفات إدارية.
7- الحصول على موافقة السلطة المختصة في الإمارات ذات العلاقة.
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