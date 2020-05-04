شروط خاصة للمطاعم ومنافذ تقديم الوجبات في أبوظبي

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي أصحاب المطاعم والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية بشروط وتعليمات لممارسة نشاطها على مستوى إمارة أبوظبي، تماشياً مع التدابير الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19»؛ وذلك بهدف إعادة تفعيل ممارسة هذا النشاط وتقديم الخدمات إلى المجتمع، وفق ضوابط وإرشادات تحافظ على سلامة وصحة عامة الأفراد من المستهلكين.

وحددت الدائرة في تعميم لها بهذا الشأن سلسلة اشتراطات أهمها:

* لا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمطاعم في استقبال الزوار 30%.

* الحفاظ على شرط التباعد بين الأفراد، مع السماح لشخصين كحد أقصى في كل طاولة.

* اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات.

* التعقيم اليومي والمستمر للمطعم وخاصة الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام.

* عدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية، والالتزام باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط.

* القيام بكافة إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية بشكل مستمر لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة وأماكن تحضير وتقديم الوجبات، من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة؛ حيث ستقوم فرق التفتيش والرقابة من الجهات المعنية بالاطلاع على مدى الالتزام في تطبيق هذه الشروط.

وحثت الدائرة أصحاب المطاعم على:

* تشجيع المستهلكين على استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي المتاح.

* توفير معقّمات اليدين عند الدخول إلى المطعم وعند أماكن الدفع.

* التأكد من لبس الكمامات والقفازات للمستهلكين والعاملين مع تبديلها باستمرار.

* الاستمرار في منع تقديم الشيشة «الأرجيلة» في كل المنشآت خلال فترة تطبيق الإجراءات.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في تعميمها ضرورة منع دخول العاملين إلى المطعم في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم لدى الفحص اليومي للحرارة، ووجوب إرسالهم للفحص في أقرب مركز صحي.

كما أكدت الدائرة أهمية التزام كافة منشآت المطاعم والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات بالتنفيذ الفوري لهذه التعليمات؛ حيث سيتم تنفيذ حملات تفتيش ورقابة من كافة الجهات ذات العلاقة؛ للوقوف على تطبيق ما جاء في التعميم، وستسجل المخالفات بحق من يخالف تنفيذها.