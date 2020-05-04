شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» يكشف أداء البنوك الإسلامية في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
نمت أصول البنوك الإسلامية في مارس/ آذار الماضي على أساس شهري بحوالي 1.1% إلى 575 مليار درهم، مقابل 1% للبنوك التقليدية إلى 2.55 تريليون درهم. وأظهرت بيانات «المركزي» أن ائتمان البنوك الإسلامية نما 1.3% إلى 369.6 مليار درهم، وكذلك 1.3% نمو التقليدية وصولاً إلى 1.4 تريليون درهم.
وتراجع الائتمان الحكومي لدى البنوك الإسلامية 3.8% إلى 17.7 مليار درهم مقابل تراجع 0.8% إلى 211.4 مليار درهم للتقليدية.
وتراجع ائتمان البنوك الإسلامية للقطاع الخاص 0.1% إلى 283.8 مليار درهم، و1% لدى التقليدية إلى 865.1 مليار درهم. كما تراجع نمو القروض الشخصية لدى البنوك الإسلامية والتقليدية 0.6% و1.1% إلى 129.6 مليار درهم و200.6 مليار درهم على التوالي.
ونمت ودائع البنوك الإسلامية 1% إلى 400.2 مليار درهم، مقابل نمو 1.4% لدى التقليدية إلى 1.45 تريليون درهم. ونمت الودائع الحكومية في البنوك الإسلامية 7.1% إلى 66.3 مليار درهم، في حين تراجعت في التقليدية 6.5% إلى 188.8 مليار درهم.
ونمت ودائع الشركات شبه الحكومية 8.6% في المصارف الإسلامية و9.3% في التقليدية. وسجلت البنوك الإسلامية نمواً 8.6% في ودائع القطاع الخاص، مقابل نمو 9.3% في التقليدية.
وبحسب بيانات المركزي تراجعت استثمارات البنوك الإسلامية في مارس على أساس شهري بحوالي 1.7% في أوراق الدين، وبحوالي 22.2% في الأسهم، تراجع 16.4% في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق. وكذلك تراجعت استثمارات التقليدية في أوراق الدين بحوالي 10.1% وبنحو 20% في الأسهم و14.5% في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق.
ورفعت البنوك الإسلامية في مارس مخصصاتها العامة 5.5% إلى 5.8 مليار درهم والخاصة 5.1% إلى 16.6 مليار درهم، بينما رفعت التقليدية مخصصاتها العامة 13.4% إلى 31.3 مليار درهم والخاصة 1.5% إلى 86.7 مليار درهم.
وتراجعت رسملة البنوك الإسلامية واحتياطياتها 6.1% في مارس ووصلت الملاءة المالية إلى 17.5% (16.5% للشق الأول)، أما في التقليدية فوصل تراجع الرسملة إلى 6.3% وبلغت الملاءة 16.8% (15.6% للشق الأول).
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