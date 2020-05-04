«شرعية المركزي» تعتمد ضوابط التدابير الخاصة بتخفيف تداعيات «كوفيد-19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

عقدت الهيئة العليا الشرعيّة للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات اجتماعها الثاني لسنة 2020، يوم 26 أبريل 2020 برئاسة فضيلة الشيخ د.أحمد عبد العزيز الحداد، رئيس الهيئة، وحضور أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة: فضيلة الشيخ أ.د. جاسم علي الشامسي، وفضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ د.عدنان حسن، وفضيلة الشيخ د.أسيد محمد أديب كيلاني.

وقد اعتمدت الهيئة تقريرها لسنة 2019 والذي يرسم أهم الإنجازات والمبادرات والقرارات التي تبنتها خلال السنة. كما ناقشت الهيئة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كوفيد-19 واعتمدت مجموعة من الضوابط الشرعية لتدابير تهدف إلى تخفيف تداعيات هذه الجائحة على المتضررين من الأفراد والشركات، وحثت المؤسسات المالية الإسلامية على تضافر جهودها من أجل دعم الأفراد والقطاعات المتضررة من هذا الوباء.

هذا وقد وضعت الهيئة ضوابط شرعية خاصة بتأجيل أقساط الديون لمتعاملي المؤسسات المالية الإسلامية وكيفية معالجتها من الناحية الشرعية حسب نوع المعاملات والعقود الشرعية الخاصة بها.

كما استعرضت الهيئة جدول أعمالها واعتمدت بعض المعايير والضوابط الشرعية الخاصة باحتساب التكاليف الخاصة بالتحصيل والمتابعة في المؤسسات المالية الإسلامية من المعاملات المتأخر سدادها. وناقشت قضايا متعلقة بفرض الرسوم على المعاملات المبنية على القرض حيث وجهت الهيئة بالتشاور مع لجنة الصيرفة الإسلامية التابعة لاتحاد مصارف الإمارات من أجل الاطلاع على أفضل الممارسات في هذا الخصوص.

بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الهيئة طلبات المنتجات المالية الجديدة التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية، وتم اعتماد الطلبات المسـتكملة للشروط حسب المعايير الشرعية المعمول بها. وأكدت الهيئة ضرورة تحقيق التوازن ما بين التطوير والابتكار في المنتجات المالية الإسلامية وبين المتطلبات الرقابية والشرعية.

كما اطلعت الهيئة على طلبات بشأن اعتماد التقارير الشرعية السنوية وتعيين أعضاء لجان الرقابة الشرعية الداخلية ورؤساء أقسام الرقابية الشرعية الداخلية التي قدمتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية واتخذت قرارات بخصوصها.

ولأجل تنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية الداخلية في المؤسسات المالية الإسلامية، وجهت الهيئة بوضع لائحة نموذجية للجان الرقابة الشرعية الداخلية بناء على أفضل الممارسات وأن يتم التشاور بخصوصها مع المؤسسات المالية الإسلامية.

واسـتكملت الهيئة مناقشــة باقي الموضوعـات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت القرارات اللازمة بشـأنها.