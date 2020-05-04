10 آلاف شكوى ضد «اتصالات» و«دو» خلال 4 شهور

سجلت شكاوى العملاء، بشأن خدمات شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، 10 آلاف شكوى، منها 5345 شكوى ضد «اتصالات»، و4670 شكوى ضد «دو»، بحسب أحدث تقرير حديث صادر عن هيئة تنظيم الاتصالات.

وأوضح تقرير الهيئة، أن الشكوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة من مشغلي الاتصالات في قطاعات الهواتف المتحركة والثابتة والإنترنت.

وأضاف تقرير الهيئة أن «اتصالات» أغلقت 95.75% من الشكوى المقدمة ضدها خلال الفترة المذكورة، بينما أغلقت «دو» 97.19% من الشكاوى المقدمة ضدها.

وبلغت نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها شركة اتصالات 71.36%، ونسبة عدم الرضا 14.63%، فيما بلغت نسبة الحياد 14.01%، وفي المقابل، بلغت نسبة الرضا عن خدمات «دو» 74.29%، وعدم الرضا 10.31%، ونسبة الحياد 15.4%.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات تلقت نحو 6958 شكوى من مشتركين، خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 7.8%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي،

وتلقت الهيئة 3425 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات»، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 3315 شكوى من خدمات الشركة في الفترة نفسها من عام 2019، بينما تلقت 3533 شكوى من خدمات «دو»، مقابل 4233 شكوى خلال فترة المقارنة، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بجميع الخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة والثابتة والإنترنت.