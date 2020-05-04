شكرا لقرائتكم خبر عن لايف الخليج 365.. استثمر واكسب عائد 15% بدون مخاطر .. مع أحمد يعقوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى بث مباشر الآن.. يتناول برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى، أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، تفاصيل أعلى شهادات الإدخار التى تصدر فى مصر، وتشمل شهادات ذات فائدة 12.5% و14% و15%.

وتطرق برنامج "الاقتصاد ببساطة"، إلى شهادة الإدخار التى يطرحها البنك الأهلى المصرى لمدة سنة بأعلى فائدة فى مصر 15%، يصرف شهريًا، وتعد تلك الشهادات أعلى فائدة حاليًا ويتم الشراء عن طريق فروع البنك أو القنوات الإلكترونية.

وتصدر شهادة الاستثمار الجديدة مجموعة (ب) ومدتها عامين، للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوى يبلغ 14% ويصرف كل ثلاثة شهور.

وتم استحداث شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى "شهادات استثمار مجموعة (د)" ومدتها ثلاث سنوات بعائد سنوى يبلغ 11.25% ويصرف كل ثلاثة شهور.

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وتقرر زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة (ب) ومدتها ثلاثة سنوات للأشخاص الطبيعيين والذى كان يبلغ 12% ليصبح 12.5% سنويًا ويصرف كل ثلاثة شهور.

جدير بالذكر أنه يمكن للعملاء للأفراد استخدام كافة التطبيقات الالكترونية والخدمات الرقمية التى يتيحها البنك الأهلى المصرى لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهى الأهلى نت والأهلى موبيل لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة وذلك تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظاً على الصحة العامة لأهل مصر.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر، بالإضافة إلى إمكانية شراء الشهادة بإضافة المبالغ المراد وربطها إلى الحساب من خلال الإنترنت أو الموبايل البنكى، أو الموقع الاليكترونى للبنك الأهلى المصرى.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.