شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 3 - 5 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 3 -5 -2020.



إيقاف تداول 61 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 61 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%. إيقاف تداول 61 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 61 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهم الاستثمار العقارى العربى-أليكو، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، دايس للملابس الجاهزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الملتقى العربى للاستثمارات، العبوات الطبية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الأهلى للتنمية والاستثمار، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، جلاكسو سميثكلاين.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، أوراسكوم للاستثمار القابضة، سى اى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، مجموعة بورتو القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، الألومنيوم العربية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية لحليج الأقطان، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، بالم هيلز للتعمير، جى بى اوتو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر للألومنيوم، العربية للمحابس.



البورصة تخسر 15 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.411 مليار جنيه. البورصة تخسر 15 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر مايو، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 556.411 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 394.8 مليون ورقة مالية بقيمة 878.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.9 ألف عملية لعدد 175 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.3%، والعرب على 4.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.91%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 6.95 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.7 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 10199 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.39% ليغلق عند مستوى 1561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.54% ليغلق عند مستوى 11827 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 3895 نقطة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 6.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%

- الاستثمار العقارى العربى-اليكو بسعر إغلاق 0.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%

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- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 0.915 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.93%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 10.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.29%





وضمت الأسهم المتراجعة:

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 71.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%

- التوفيق للتأجير التمويلى بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.38%

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 5.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.21%